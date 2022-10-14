Экс-глава РЖД Фадеев покинул совет директоров «Локомотива»

Первый руководитель РЖД Геннадий Фадеев сообщил, что больше не входит в состав совета директоров «Локомотива».

«Я больше не являюсь членом совета директоров — по моему заявлению меня оттуда выводят», — приводят слова Фадеева «Известия».

8 октября спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покинули «Локомотив».

14 октября председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник принял решение подать в отставку. Его место занял Юрий Нагорных.