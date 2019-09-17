Известный английский комментатор рекомендует футбольным тренерам использовать прием Евсеева

Британский журналист Джон Брэдли отреагировал в своем Twitter на необычную остановку мяча от главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева в матче 9-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:0). 43-летний российский специалист принял летящий снаряд пятой точкой.

— Тренеры... оставьте при себе свои эффектные трюки на боковой линии, — написал Брэдли в своем Twitter. — Вот новый способ обращения с мячом.

Managers...you can stick your fancy touchline flicks and touches. This is the new way to deal with the ball pic.twitter.com/CLSQxlhysg — John Bradley (@jbradleymedia) September 17, 2019

Евсеев во время матча с «Динамо» остановил мяч пятой точкой. Эффектно?