Евсеев во время матча с «Динамо» остановил мяч пятой точкой. Эффектно?

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в матче 9-го тура чемпионата России против «Динамо» эффектно остановил летящий в него мяч.

В одном из игровых эпизодов снаряд полетел в его сторону. Тренер остановил его пятой точкой.

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