«Если честно, я до сих пор в шоке!» Сергеев о переходе в «Зенит» из «Крыльев Советов»

Новичок «Зенита», форвард Иван Сергеев заявил, что находится в шоке после перехода в клуб из Санкт-Петербурга. Ранее он выступал за «Крылья Советов».

26-летний российский футболист также признался, что для него это большой шаг в карьере.

«Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а «Зенит» — большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум. Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова. Каждый из нас получает в жизни какие-то шансы, которыми нужно воспользоваться, думаю, это один из таких шансов для меня. «Зенит» — топ-клуб, чемпион страны. Для меня это большой шаг в карьере, и я буду стараться его использовать и помогать команде», — приводит слова Сергеева официальный Telegram-канал «Зенита».

В текущем сезоне нападающий провел 20 матчей за самарский клуб, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Ивана Сергеева 2,8 миллиона евро.