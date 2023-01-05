Данильянц: «Мы на связи с Бердыевым, я готов к работе в «Сочи»

Молдавский тренер Иван Данильянц заявил, что он готов присоединиться к тренерскому штабу Курбана Бердыева в «Сочи».

«Пока что, я ничего не знаю. Сейчас мне ничего не известно. Мы с Бердыевым на эту тему не общались. В любом случае мы на связи. Если что-то будет, я готов к работе. Возможно, там складывается так ситуация, что я не нужен. От других клубов у меня нет предложений сейчас», — приводит слова Данильянца «РБ Спорт».

Данильянц и Бердыев работали вместе в «Ростове», «Рубине», «Кайрате» и иранском «Тракторе».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.