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Данильянц: «Мы на связи с Бердыевым, я готов к работе в «Сочи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Молдавский тренер Иван Данильянц заявил, что он готов присоединиться к тренерскому штабу Курбана Бердыева в «Сочи».

«Пока что, я ничего не знаю. Сейчас мне ничего не известно. Мы с Бердыевым на эту тему не общались. В любом случае мы на связи. Если что-то будет, я готов к работе. Возможно, там складывается так ситуация, что я не нужен. От других клубов у меня нет предложений сейчас», — приводит слова Данильянца «РБ Спорт».

Данильянц и Бердыев работали вместе в «Ростове», «Рубине», «Кайрате» и иранском «Тракторе».

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ivan-danil-yants-my-na-svyazi-s-berdy-evy-m-ya-gotov-k-rabote-v-sochi/
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5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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