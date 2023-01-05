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Борис Игнатьев доволен выступлением «Спартака» в первой половине сезона РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о выступлении «Спартака» в первой половине сезона-2022/23.

«Конечно, болельщики могут быть довольными выступлением красно-белых в первой половине сезона, в столетие клуба. Команда показывает результат в РПЛ — второе место в турнирной таблице чемпионата. Есть также качество игры. Многие матчи придали новое вдохновение не только игрокам и клубу, но и фанатам. Болельщики сегодня с любовью относятся к команде. Но в то же время они ждут улучшения работы клуба, отсюда же и усиление «Спартака», — приводит Betonmobile.ru слова Игнатьев.

«Спартак» в первой половине сезона-2022/23 РПЛ одержал 11 побед, три матча сыграл вничью и три проиграл. Команда занимает второе место в турнирной таблице (36 очков).

Источник: Betonmobile
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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