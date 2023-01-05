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5 января, 23:58

Булыкин: «Думаю, что «Локомотив» сможет выбраться из зоны стыков»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от «Локомотива» во второй части сезона РПЛ.

«Я думаю, что «Локомотив» может выбраться из зоны стыков, и в этом должны помочь молодые футболисты, которые должны становиться лидерами и вести команду вверх по турнирной таблице. Думаю, должно получиться. Мне нравится такая затея с большинством русских игроков в команде. «Локомотив» не будет бороться за выживание. Во-первых, у них хороший состав. Во-вторых, сейчас важно хорошо провести зимний период, хорошо подготовиться и забыть первую половину сезона. По подбору игроков «Локо» хорош и должен высоко подняться», — приводит слова Булыкина «Газета.ру».

28 декабря «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника Сергея Пиняева и 23-летнего нападающего Максима Глушенкова из «Крыльев Советов». Футболисты подписали контракты на 4 года.

30 декабря московский клуб подписал контракт с вратарем Ильей Лантратовым на 3,5 года.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/05/19424605.shtml
Дмитрий Булыкин
Илья Лантратов
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Торпедо
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Динамо – Кр. Советов
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 - : -
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Филипе Силва Малком

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