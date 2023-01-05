Булыкин: «Думаю, что «Локомотив» сможет выбраться из зоны стыков»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от «Локомотива» во второй части сезона РПЛ.

«Я думаю, что «Локомотив» может выбраться из зоны стыков, и в этом должны помочь молодые футболисты, которые должны становиться лидерами и вести команду вверх по турнирной таблице. Думаю, должно получиться. Мне нравится такая затея с большинством русских игроков в команде. «Локомотив» не будет бороться за выживание. Во-первых, у них хороший состав. Во-вторых, сейчас важно хорошо провести зимний период, хорошо подготовиться и забыть первую половину сезона. По подбору игроков «Локо» хорош и должен высоко подняться», — приводит слова Булыкина «Газета.ру».

28 декабря «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника Сергея Пиняева и 23-летнего нападающего Максима Глушенкова из «Крыльев Советов». Футболисты подписали контракты на 4 года.

30 декабря московский клуб подписал контракт с вратарем Ильей Лантратовым на 3,5 года.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 матчей.