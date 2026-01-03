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Источник: «Зенит» хочет получить от «Крузейро» за Жерсона не менее 25 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Зенит» рассчитывает заработать на продаже бразильского полузащитника Жерсона в «Крузейро» не менее 25 миллионов евро, сообщает журналист Самуэль Венансио.

По информации источника, первоначально российский клуб хотел получить 40 миллионов, но «Крузейро» не готов заплатить такую сумму. Сам Жерсон надеется, что клубы сумеют договориться.

Жерсон, Мохамед Салах, Лиам Росеньор.Жерсон становится ближе к «Крузейро», «Рома» хочет подписать Салаха, возглавить «Челси» готовится Росеньор

28-летний бразилец выступает за «Зенит» с лета 2025 года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Контракт Жерсона с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста 18 миллионов евро.

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Жерсон
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ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Спартак

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Рубин

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