Источник: «Зенит» хочет получить от «Крузейро» за Жерсона не менее 25 миллионов евро

«Зенит» рассчитывает заработать на продаже бразильского полузащитника Жерсона в «Крузейро» не менее 25 миллионов евро, сообщает журналист Самуэль Венансио.

По информации источника, первоначально российский клуб хотел получить 40 миллионов, но «Крузейро» не готов заплатить такую сумму. Сам Жерсон надеется, что клубы сумеют договориться.

28-летний бразилец выступает за «Зенит» с лета 2025 года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола.

Контракт Жерсона с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста 18 миллионов евро.