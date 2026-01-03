Благоевич — о возможном назначении в «Рубин»: «Я действительно разговариваю с разными клубами»

Бывший главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении в «Рубин».

«Я действительно разговариваю с разными клубами. Но сейчас было бы некорректно говорить о деталях или подтверждать какую-то конкретную информацию. При этом я уже ранее говорил, что российский футбол мне интересен», — сказал Благоевич «СЭ».

Последним клубом 52-летнего специалиста был «Партизан». По ходу нынешнего сезона тренера уволили за два поражения подряд. Через две недели после отставки его кандидатуру предлагали «Спартаку».

17 декабря сообщалось, что «Рубин» уволил Рашида Рахимова с поста главного тренера. Он возглавляет казанскую команду с апреля 2023 года.

«Рубин» после 18 туров чемпионата России-2025/26 занимает седьмое место в таблице с 23 очками.