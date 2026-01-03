Чемпионат России-2026/27 стартует 31 июля

Как стало известно «СЭ», чемпионат России-2026/27 планируется начать 31 июля. Первая часть турнира завершится 13 декабря.



Это предусмотрено календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий РФС на 2026 год. Его утвердило бюро исполкома РФС.



Матч за Суперкубок России предполагается провести 25 июля. Игры Кубка России-2026/27 стартуют 21 июля.