Источник: Лунев получил травму икроножной мышцы и выбыл на 3-4 недели

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев получил повреждение икроножной мышцы, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Голкипер бело-голубых травмировался 30 июля во время тренировки. Отмечается, что Лунев повредил ту же мышцу, которая беспокоила его в прошлом сезоне. Лунев не полетел с командой в Калининград. Восстановление займет 3-4 недели.

Матч «Балтика» — «Динамо» состоится 1 августа. Начало в 20.45 мск.