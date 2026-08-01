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1 августа, 22:40

«Балтика» обыграла «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 2-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
1 августа, 22:44

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

1 августа, 22:43

В следующем туре московское «Динамо» 9 августа примет махачкалинских одноклубников, а «Балтика» 8 августа на выезде встретится с «Крыльями Советов».

1 августа, 22:43

Что касается текущего чемпионата, «Балтика» набрала три очка и подтянулась к середине турнирной таблицы. У «Динамо» осталось одно очко.

1 августа, 22:42

Московское «Динамо» в Калининграде проиграло «Балтике»

90+7-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты московского «Динамо» в выездном матче второго тура РПЛ проиграли «Балтике» со счетом 1:2. На голы Николая Титкова и Брайана Хиля гости ответили результативным ударом Артура Гомеса. Это первая победа для «Балтики» в истории российского футбола над «Динамо»!

1 августа, 22:41

90+6-я минута. Сергеев взял игру на себя в чужой штрафной, но силы переоценил — Иван далеко от себя отпустил мяч, которым завладел Латышонок.

1 августа, 22:40

90+5-я минута. Латышонок в падении разрядил ситуацию в своей штрафной. Последние минуты бегут.

1 августа, 22:40

В субботу, 1 августа, «Балтика» обыграла московское «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.
01 августа, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:1
Динамо

1 августа, 22:39

90+4-я минута. Беликов сольными действиями заработал право на угловой.

1 августа, 22:37

90+2-я минута. У Гомеса в чужой штрафной не получился удар. Может быть, это был последний шанс добыть ничью.

1 августа, 22:37

90+2-я минута. Муфи на бровке попал по ногам Тюкавину. Это фол, но без желтой.

1 августа, 22:36

90+1-я минута. Семь минут добавлено ко второму тайму. Пауз после перерыва хватало!

1 августа, 22:35

90-я минута. Рубенс приложился по мячу со средней дистанции — балтийцы заблокировали.

1 августа, 22:34

89-я минута. Андерсону разбили нос. Он на протяжении минуты вне футбола.

1 августа, 22:33

89-я минута. Мендель заменен на Беликова. Победа калининградцев все ближе.

1 августа, 22:32

88-я минута. 15310 зрителей присутствуют на этом матче в Калининграде. Могло быть и больше, если бы не дождь.

1 августа, 22:32

87-я минута. Латышонок добрался до мяча в своей штрафной после скидки Сергеева.

1 августа, 22:31

86-я минута. Настырный Касерес справа заработал право на угловой.

1 августа, 22:30

85-я минута. Муфи прервал проникающий пас Рубенса. Время безвозвратно уходит для бело-голубых.

1 августа, 22:28

83-я минута. Шварц произвел замену, пока ВАР разбирал эпизод с ударом Тюкавина. Повторим: гола нет.

1 августа, 22:27

81-я минута. Мяч в воротах Латышонка, но рефери сигнализирует об офсайде. Да, видеоповтор убедил в верности решения судьи. Тюкавин добивал уже из вне игры.

1 августа, 22:26

81-я минута. Вторым номером сейчас действуют калининградцы.

1 августа, 22:24

79-я минута. Сергеев прощает хозяев. Иван не попал в дальний угол, исполняя удар сходу из штрафной.

1 августа, 22:24

79-я минута. Угловой справа заработали динамовцы. Время на спасение у них есть.

1 августа, 22:23

78-я минута. Расулов в своей штрафной без проблем поймал мяч после несильного удара соперника.

1 августа, 22:22

77-я минута. Пошла жара под занавес второго тайма. Футбольная жара при дождевых условиях.

1 августа, 22:21

Артур Гомес сократил отставание «Динамо» в матче с «Балтикой»

76-я минута. ГООООЛ! 1:2 — москвичи в игре. Мягкий навес Сергеева и кивок головой Артура.

1 августа, 22:20

Хиль удвоил преимущество «Балтики» в матче с «Динамо»

75-я минута. ГОООЛ! 2:0. Хиль точен с точки. Расулов был бессилен — форвард развел мяч и вратаря по углам.

1 августа, 22:19

74-я минута. Вердикт Танашева: пенальти в ворота динамовцев. Касерес фолил в своей штрафной.

1 августа, 22:18

72-я минута. Касерес наступил на ногу Хилю — повод для ВАР. Главный рефери Танашев пошел смотреть кино.

1 августа, 22:17

71-я минута. Падение Хиля в чужой штрафной в борьбе с Касересом — ВАР проверяет этот эпизод.

1 августа, 22:15

70-я минута. Чивич вышел вместо Гассама. Это вынужденная замена.

1 августа, 22:14

69-я минута. Гассама сидит на газоне. Похоже, повреждение.

1 августа, 22:13

68-я минута. Талалаев ответил двойной заменой. Замены под финишный отрезок матча.

1 августа, 22:11

66-я минута. Тройную замену произвел Сандро Шварц. Радикально!

1 августа, 22:10

65-я минута. Артур Гомес при попытке отобрать мяч влетел в Шнапцева. Это жестко!

1 августа, 22:09

64-я минута. Осипенко не позволил Хилю добраться до мяча после забега.

1 августа, 22:08

63-я минута. В первом туре РПЛ динамовцы также заметно сдали после перерыва. Похоже, это система.

1 августа, 22:07

62-я минута. В дальний угол не попал Бевеев. Пошли моменты у ворот Расулова.

1 августа, 22:06

61-я минута. Расулов парирует мяч после удара Максима Петрова из штрафной площади. Правда, лайнсмен позже зажег вне игры.

1 августа, 22:05

60-я минута. Хиль переодевается среди резервистов. Главный бомбардир хозяев восстановился после повреждения.

1 августа, 22:03

58-я минута. Не сказать, чтобы гости отсиживались в обороне, но теперь им нужно играть покреативнее.

1 августа, 22:02

Титков открыл счет в матче «Балтики» с «Динамо»

57-я минута. ГООООЛ! 1:0. Титков замкнул дальнюю штангу после скидки Гассама. Розыгрыш стандарта привел к взятию ворот!

1 августа, 22:01

55-я минута. Жесткий стык Скопинцева и Шнапцева. Карточки для динамовца нет — грязновато он играл.

1 августа, 21:59

54-я минута. Рикардо пробил головой после подачи углового — Варатынов тут хорош. Он головой преградил путь мячу. Мог быть гол!

1 августа, 21:58

54-я минута. Артур Гомес прошел Варатынова, пробил с острого угла — высоко.

1 августа, 21:57

53-я минута. Шнапцев сыграл действенно в собственной штрафной против Бителло. Динамовцы нагнетают.

1 августа, 21:56

52-я минута. Мурид получил желтую карточку за фол на Бителло. Обе карточки сегодня — результат фолов на бразильце.

1 августа, 21:56

51-я минута. Гладышев впереди нашел Тюкавина, который оказался в окружении двух защитников. Варатынов успел выбить мяч из-под ног форварда.

1 августа, 21:55

50-я минута. Титков пытался пробить или прострелить с острого угла — Осипенко нарушил его планы.

1 августа, 21:55

50-я минута. Игра без ворот после перерыва. Москвичи наращивают превосходство по владению мячом.

1 августа, 21:53

48-я минута. Динамовцы на чужой половине поля отобрали мяч, а теперь сами дорожат им.

1 августа, 21:51

47-я минута. По-прежнему без замен. Тренеры доверяют тем, кто вышел в стартовом составе.

1 августа, 21:51

46-я минута. Возобновился матч в Калининграде. Впереди второй тайм. С мячом хозяева.

1 августа, 21:35

«Балтика» и «Динамо» в первом тайме счет не открыли

45+2-я минута. 0:0 — итог первой половины игры. Несколько предпочтительнее вы глядели гости, но они по-прежнему в этом чемпионате забить не могут. Латышонок надежен! Посмотрим, что изменится после перерыва.

1 августа, 21:34

45+1-я минута. Одна минута добавлена к первому тайму. Справедливо, серьезных пауз не было.

1 августа, 21:32

45-я минута. Расулов парировал мяч после дальнего удара Варатынова. Вот и хозяева вполне себе показали зубы.

1 августа, 21:32

44-я минута. Попытка удара из чужой штрафной в исполнении Мурида — Бителло принял мяч на себя. Есть блок!

1 августа, 21:30

42-я минута. Латышонок впервые за матч ошибся, выронив из рук мокрый мяч, однако его партнеры-защитники подстраховали.

1 августа, 21:27

40-я минута. Балтийцы без проблем отбились после очередного стандарта.

1 августа, 21:27

39-я минута. Гладышев заработал право на угловой. Мурид перевел мяч за лицевую.

1 августа, 21:26

38-я минута. Титков оказался во вне игры. Скрытый нападающий обозначился у хозяев.

1 августа, 21:24

37-я минута. Динамовцы активизировались к концовке тайма. Вновь игра проходит с их преимуществом.

1 августа, 21:23

36-я минута. Тюкавин делал короткий пас на Бителло в штрафной — балтийцы перехватили.

1 августа, 21:21

34-я минута. Вновь Латышонок выручает! Мяч летел под перекладину после удара Тюкавина — Константин пробил с разворота с границы штрафной.

1 августа, 21:20

32-я минута. Латышонок проявляет себя. Он в ближнем бою потащил мяч после удара Артура Гомеса. Такие моменты нужно реализовывать!

1 августа, 21:18

31-я минута. Андерсон получил желтую карточку за фол на Бителло. Грязная игра и срыв потенциально опасной атаки.

1 августа, 21:17

30-я минута. Суматоха в штрафной площади гостей. Возможно, даже было касание руки. Если что, ВАР вмешается в игру.

1 августа, 21:16

28-я минута. С правого полуфланга в штрафную проник Оффор, пытался пробить, но мяч упустил за пределы поля.

1 августа, 21:14

26-я минута. Против Шнапцева сфолил Скопинцев. Это борьба на втором этаже — плечо в плечо.

1 августа, 21:11

24-я минута. Контроль мяча со стороны динамовцев, но на экваторе тайма с проникновением в чужую штрафную уже возникают проблемы.

1 августа, 21:10

22-я минута. Игра без ворот продолжается. Теперь нарушение на бровке со стороны Максима Петрова.

1 августа, 21:08

20-я минута. Мурид в центре поля зацепил Бителло. Это та самая борьба за инициативу.

1 августа, 21:06

19-я минута. Паника в штрафной гостей. К сожалению для хозяев, зафиксирован фол Менделя — грязноватый подкат.

1 августа, 21:05

18-я минута. Судя по всему, стартовая активность москвичей сходит на нет. Калининградцы стабилизируют ситуацию на поле.

1 августа, 21:05

17-я минута. Положение вне игры у хозяев. Бевеев задержался в чужой штрафной.

1 августа, 21:02

15-я минута. Пас из глубины в чужую штрафную — Оффор до мяча добрался, но рукой себе подыграл.

1 августа, 21:01

13-я минута. Динамовцы не без труда преодолевают прессинг соперника, разгоняют контратаку, а там Шнапцев. Есть отбор!

1 августа, 20:58

11-я минута. Не самая лучшая подача с угла поля в исполнении Бителло — что-то непонятное для одноклубников.

1 августа, 20:58

10-я минута. Визуально очень легко динамовцы проникают в чужую штрафную. Сейчас Гассама не позволил нанести разящий удар Тюкавину.

1 августа, 20:57

9-я минута. Состоялся удар Артура Гомеса головой после подачи Гладышева — неточно.

1 августа, 20:56

8-я минута. Опять Латышонок надежен. Он уверенно сыграл на выходе после подачи того же активного Гладышева.

1 августа, 20:55

7-я минута. Латышонок своевременно ускорился и опередил на мяче Фомина. Намечался выход один на один.

1 августа, 20:54

6-я минута. Падение Оффора на правой бровке после контракта со Скопинцевым — свисток судьи молчит. Игра в корпус.

1 августа, 20:51

4-я минута. Гладышев пробил из пределов штрафной с левой ноги — гораздо выше ворот. Отметим предшествующий проход Скопинцева.

1 августа, 20:51

3-я минута. Дождь продолжается. Сандро Шварц на бровке без зонта и капюшона бросает вызов непогоде.

1 августа, 20:50

2-я минута. Возня в центре поля — взаимный брак. Борьба за инициативу в самом разгаре.

1 августа, 20:49

1-я минута. Расулов проверил нервную систему болельщиков московского клуба, выскочив за пределы штрафной. Игра корпусом в исполнении вратаря — Оффор остался ни с чем.

1 августа, 20:48

Матч «Балтики» и московского «Динамо» стартовал

1-я минута. Поехали! Игра в Калининграде началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты столичного клуба.

1 августа, 20:43

Дождливо сегодня в Калининграде. Команды появляются на футбольном поле.

1 августа, 19:41

«Балтика» — «Динамо»: стартовый состав хозяев

Стартовый состав: Латышонок, Варатынов, Гассама, Шнапцев, Андерсон, Бевеев, Мурид, Мендель, Титков, Максим Петров, Оффор.

Запасные: Кукушкин, Кирш, Муфи, Беликов, Рядно, Чивич, Шильцов, Илья Петров, Поспелов, Йенне, Никитин, Хиль.

1 августа, 19:41

«Балтика» — «Динамо»: стартовый состав гостей

Стартовый состав: Расулов, Скопинцев, Осипенко, Давид Рикардо, Зайдензаль, Бителло, Глебов, Фомин, Артур Гомес, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Кудравец, Маричаль, Касерес, Майсторович, Фернандес, Рубенс, Миранчук, Маринкин, Окишор, Бабаев, Сергеев.

1 августа, 10:50

Мнение Сандро Шварца о матче с «Балтикой»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящем матче с «Балтикой» и возможном усилении команды.

«Мы проанализировали игру «Балтики» с ЦСКА. Ожидаем от калининградцев агрессивного футбола. Но и с нашей стороны это будет агрессивная и интенсивная игра. Усиление? Люди в «Динамо» работают над тем, как мы можем усилить команду, трансферное окно еще долго будет открыто. Общение с Бувачем? Каждый день — утром, днем, вечером. Он занимается этим вопросом, как и совет директоров», — сообщил Шварц.

1 августа, 10:40

«Балтика» — «Динамо»: потери

«Балтике» из-за травмы не поможет защитник Александр Филин. У «Динамо» под вопросом появление хавбека Тимофея Маринкина. В расположение московского клуба вернулись участники чемпионата мира защитник Хуан Касерес и полузащитник Луис Чавес, они уже провели тренировки с командой.

1 августа, 10:30

«Балтика» — «Динамо»: личные встречи

За минувшие десять лет команды играли девять раз. В официальных матчах у динамовцев ощутимый перевес: семь побед (пять — в основное время) при одной ничьей. «Балтика» выиграла только товарищеский матч в феврале 2024 года со счетом 3:0. В сезоне-2025/26 в матчах РПЛ «Динамо» победило в гостях со счетом 2:1, а дома сыграло вничью — 1:1.

1 августа, 10:20

Где смотреть трансляцию матча «Балтика» — «Динамо»

Игру калининградской и московской команд в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

1 августа, 10:10

Дата, место и время начала матча «Балтика» — «Динамо»

Матч команд Андрея Талалаева и Сандро Шварца состоится в субботу, 1 августа, в Калининграде на «Ростех Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

1 августа, 10:00

В субботу, 1 августа, «Балтика» сыграет с московским «Динамо» во втором туре премьер-лиги.

Обе команды на старте чемпионата понесли очковые потери. «Балтика» уже на первой минуте забила ЦСКА стараниями Чинонсо Оффора, но не удержала преимущество и проиграла со счетом 1:2. При этом еще два гола Оффора отменили из-за офсайда.

«Динамо» в первом тайме матча с «Крыльями Советов» имело заметное преимущество, но не забило. Счет 0:0 не изменился до финального свистка, но после перерыва уже самарцы владели игровым перевесом.

Что касается очных встреч, то за последние десять лет у калининградцев лишь одна победа над «Динамо». И то в товарищеском матче 2024 года.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Балтика» — «Динамо». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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