Live
1 августа, 22:40
«Балтика» обыграла «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 2-го тура чемпионата России.
В следующем туре московское «Динамо» 9 августа примет махачкалинских одноклубников, а «Балтика» 8 августа на выезде встретится с «Крыльями Советов».
Что касается текущего чемпионата, «Балтика» набрала три очка и подтянулась к середине турнирной таблицы. У «Динамо» осталось одно очко.
Московское «Динамо» в Калининграде проиграло «Балтике»
90+7-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты московского «Динамо» в выездном матче второго тура РПЛ проиграли «Балтике» со счетом 1:2. На голы Николая Титкова и Брайана Хиля гости ответили результативным ударом Артура Гомеса. Это первая победа для «Балтики» в истории российского футбола над «Динамо»!
90+6-я минута. Сергеев взял игру на себя в чужой штрафной, но силы переоценил — Иван далеко от себя отпустил мяч, которым завладел Латышонок.
90+5-я минута. Латышонок в падении разрядил ситуацию в своей штрафной. Последние минуты бегут.
В субботу, 1 августа, «Балтика» обыграла московское «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ.
90+2-я минута. У Гомеса в чужой штрафной не получился удар. Может быть, это был последний шанс добыть ничью.
90-я минута. Рубенс приложился по мячу со средней дистанции — балтийцы заблокировали.
88-я минута. 15310 зрителей присутствуют на этом матче в Калининграде. Могло быть и больше, если бы не дождь.
85-я минута. Муфи прервал проникающий пас Рубенса. Время безвозвратно уходит для бело-голубых.
83-я минута. Шварц произвел замену, пока ВАР разбирал эпизод с ударом Тюкавина. Повторим: гола нет.
81-я минута. Мяч в воротах Латышонка, но рефери сигнализирует об офсайде. Да, видеоповтор убедил в верности решения судьи. Тюкавин добивал уже из вне игры.
79-я минута. Сергеев прощает хозяев. Иван не попал в дальний угол, исполняя удар сходу из штрафной.
78-я минута. Расулов в своей штрафной без проблем поймал мяч после несильного удара соперника.
77-я минута. Пошла жара под занавес второго тайма. Футбольная жара при дождевых условиях.
Артур Гомес сократил отставание «Динамо» в матче с «Балтикой»
76-я минута. ГООООЛ! 1:2 — москвичи в игре. Мягкий навес Сергеева и кивок головой Артура.
Хиль удвоил преимущество «Балтики» в матче с «Динамо»
75-я минута. ГОООЛ! 2:0. Хиль точен с точки. Расулов был бессилен — форвард развел мяч и вратаря по углам.
74-я минута. Вердикт Танашева: пенальти в ворота динамовцев. Касерес фолил в своей штрафной.
72-я минута. Касерес наступил на ногу Хилю — повод для ВАР. Главный рефери Танашев пошел смотреть кино.
71-я минута. Падение Хиля в чужой штрафной в борьбе с Касересом — ВАР проверяет этот эпизод.
63-я минута. В первом туре РПЛ динамовцы также заметно сдали после перерыва. Похоже, это система.
61-я минута. Расулов парирует мяч после удара Максима Петрова из штрафной площади. Правда, лайнсмен позже зажег вне игры.
60-я минута. Хиль переодевается среди резервистов. Главный бомбардир хозяев восстановился после повреждения.
58-я минута. Не сказать, чтобы гости отсиживались в обороне, но теперь им нужно играть покреативнее.
Титков открыл счет в матче «Балтики» с «Динамо»
57-я минута. ГООООЛ! 1:0. Титков замкнул дальнюю штангу после скидки Гассама. Розыгрыш стандарта привел к взятию ворот!
55-я минута. Жесткий стык Скопинцева и Шнапцева. Карточки для динамовца нет — грязновато он играл.
54-я минута. Рикардо пробил головой после подачи углового — Варатынов тут хорош. Он головой преградил путь мячу. Мог быть гол!
53-я минута. Шнапцев сыграл действенно в собственной штрафной против Бителло. Динамовцы нагнетают.
52-я минута. Мурид получил желтую карточку за фол на Бителло. Обе карточки сегодня — результат фолов на бразильце.
51-я минута. Гладышев впереди нашел Тюкавина, который оказался в окружении двух защитников. Варатынов успел выбить мяч из-под ног форварда.
50-я минута. Титков пытался пробить или прострелить с острого угла — Осипенко нарушил его планы.
50-я минута. Игра без ворот после перерыва. Москвичи наращивают превосходство по владению мячом.
48-я минута. Динамовцы на чужой половине поля отобрали мяч, а теперь сами дорожат им.
47-я минута. По-прежнему без замен. Тренеры доверяют тем, кто вышел в стартовом составе.
46-я минута. Возобновился матч в Калининграде. Впереди второй тайм. С мячом хозяева.
«Балтика» и «Динамо» в первом тайме счет не открыли
45+2-я минута. 0:0 — итог первой половины игры. Несколько предпочтительнее вы глядели гости, но они по-прежнему в этом чемпионате забить не могут. Латышонок надежен! Посмотрим, что изменится после перерыва.
45+1-я минута. Одна минута добавлена к первому тайму. Справедливо, серьезных пауз не было.
45-я минута. Расулов парировал мяч после дальнего удара Варатынова. Вот и хозяева вполне себе показали зубы.
44-я минута. Попытка удара из чужой штрафной в исполнении Мурида — Бителло принял мяч на себя. Есть блок!
42-я минута. Латышонок впервые за матч ошибся, выронив из рук мокрый мяч, однако его партнеры-защитники подстраховали.
37-я минута. Динамовцы активизировались к концовке тайма. Вновь игра проходит с их преимуществом.
36-я минута. Тюкавин делал короткий пас на Бителло в штрафной — балтийцы перехватили.
34-я минута. Вновь Латышонок выручает! Мяч летел под перекладину после удара Тюкавина — Константин пробил с разворота с границы штрафной.
32-я минута. Латышонок проявляет себя. Он в ближнем бою потащил мяч после удара Артура Гомеса. Такие моменты нужно реализовывать!
31-я минута. Андерсон получил желтую карточку за фол на Бителло. Грязная игра и срыв потенциально опасной атаки.
30-я минута. Суматоха в штрафной площади гостей. Возможно, даже было касание руки. Если что, ВАР вмешается в игру.
28-я минута. С правого полуфланга в штрафную проник Оффор, пытался пробить, но мяч упустил за пределы поля.
26-я минута. Против Шнапцева сфолил Скопинцев. Это борьба на втором этаже — плечо в плечо.
24-я минута. Контроль мяча со стороны динамовцев, но на экваторе тайма с проникновением в чужую штрафную уже возникают проблемы.
22-я минута. Игра без ворот продолжается. Теперь нарушение на бровке со стороны Максима Петрова.
20-я минута. Мурид в центре поля зацепил Бителло. Это та самая борьба за инициативу.
19-я минута. Паника в штрафной гостей. К сожалению для хозяев, зафиксирован фол Менделя — грязноватый подкат.
18-я минута. Судя по всему, стартовая активность москвичей сходит на нет. Калининградцы стабилизируют ситуацию на поле.
15-я минута. Пас из глубины в чужую штрафную — Оффор до мяча добрался, но рукой себе подыграл.
13-я минута. Динамовцы не без труда преодолевают прессинг соперника, разгоняют контратаку, а там Шнапцев. Есть отбор!
11-я минута. Не самая лучшая подача с угла поля в исполнении Бителло — что-то непонятное для одноклубников.
10-я минута. Визуально очень легко динамовцы проникают в чужую штрафную. Сейчас Гассама не позволил нанести разящий удар Тюкавину.
8-я минута. Опять Латышонок надежен. Он уверенно сыграл на выходе после подачи того же активного Гладышева.
7-я минута. Латышонок своевременно ускорился и опередил на мяче Фомина. Намечался выход один на один.
6-я минута. Падение Оффора на правой бровке после контракта со Скопинцевым — свисток судьи молчит. Игра в корпус.
4-я минута. Гладышев пробил из пределов штрафной с левой ноги — гораздо выше ворот. Отметим предшествующий проход Скопинцева.
3-я минута. Дождь продолжается. Сандро Шварц на бровке без зонта и капюшона бросает вызов непогоде.
2-я минута. Возня в центре поля — взаимный брак. Борьба за инициативу в самом разгаре.
1-я минута. Расулов проверил нервную систему болельщиков московского клуба, выскочив за пределы штрафной. Игра корпусом в исполнении вратаря — Оффор остался ни с чем.
Матч «Балтики» и московского «Динамо» стартовал
1-я минута. Поехали! Игра в Калининграде началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты столичного клуба.
«Балтика» — «Динамо»: стартовый состав хозяев
Стартовый состав: Латышонок, Варатынов, Гассама, Шнапцев, Андерсон, Бевеев, Мурид, Мендель, Титков, Максим Петров, Оффор.
Запасные: Кукушкин, Кирш, Муфи, Беликов, Рядно, Чивич, Шильцов, Илья Петров, Поспелов, Йенне, Никитин, Хиль.
«Балтика» — «Динамо»: стартовый состав гостей
Стартовый состав: Расулов, Скопинцев, Осипенко, Давид Рикардо, Зайдензаль, Бителло, Глебов, Фомин, Артур Гомес, Гладышев, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Кудравец, Маричаль, Касерес, Майсторович, Фернандес, Рубенс, Миранчук, Маринкин, Окишор, Бабаев, Сергеев.
Мнение Сандро Шварца о матче с «Балтикой»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящем матче с «Балтикой» и возможном усилении команды.
«Мы проанализировали игру «Балтики» с ЦСКА. Ожидаем от калининградцев агрессивного футбола. Но и с нашей стороны это будет агрессивная и интенсивная игра. Усиление? Люди в «Динамо» работают над тем, как мы можем усилить команду, трансферное окно еще долго будет открыто. Общение с Бувачем? Каждый день — утром, днем, вечером. Он занимается этим вопросом, как и совет директоров», — сообщил Шварц.
«Балтика» — «Динамо»: потери
«Балтике» из-за травмы не поможет защитник Александр Филин. У «Динамо» под вопросом появление хавбека Тимофея Маринкина. В расположение московского клуба вернулись участники чемпионата мира защитник Хуан Касерес и полузащитник Луис Чавес, они уже провели тренировки с командой.
«Балтика» — «Динамо»: личные встречи
За минувшие десять лет команды играли девять раз. В официальных матчах у динамовцев ощутимый перевес: семь побед (пять — в основное время) при одной ничьей. «Балтика» выиграла только товарищеский матч в феврале 2024 года со счетом 3:0. В сезоне-2025/26 в матчах РПЛ «Динамо» победило в гостях со счетом 2:1, а дома сыграло вничью — 1:1.
Где смотреть трансляцию матча «Балтика» — «Динамо»
Игру калининградской и московской команд в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча «Балтика» — «Динамо»
Матч команд Андрея Талалаева и Сандро Шварца состоится в субботу, 1 августа, в Калининграде на «Ростех Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.
В субботу, 1 августа, «Балтика» сыграет с московским «Динамо» во втором туре премьер-лиги.
Обе команды на старте чемпионата понесли очковые потери. «Балтика» уже на первой минуте забила ЦСКА стараниями Чинонсо Оффора, но не удержала преимущество и проиграла со счетом 1:2. При этом еще два гола Оффора отменили из-за офсайда.
«Динамо» в первом тайме матча с «Крыльями Советов» имело заметное преимущество, но не забило. Счет 0:0 не изменился до финального свистка, но после перерыва уже самарцы владели игровым перевесом.
Что касается очных встреч, то за последние десять лет у калининградцев лишь одна победа над «Динамо». И то в товарищеском матче 2024 года.
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Балтика» — «Динамо». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0