«Балтика» обыграла «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В субботу, 1 августа, «Балтика» сыграет с московским «Динамо» во втором туре премьер-лиги.

Обе команды на старте чемпионата понесли очковые потери. «Балтика» уже на первой минуте забила ЦСКА стараниями Чинонсо Оффора, но не удержала преимущество и проиграла со счетом 1:2. При этом еще два гола Оффора отменили из-за офсайда.

«Динамо» в первом тайме матча с «Крыльями Советов» имело заметное преимущество, но не забило. Счет 0:0 не изменился до финального свистка, но после перерыва уже самарцы владели игровым перевесом.

Что касается очных встреч, то за последние десять лет у калининградцев лишь одна победа над «Динамо». И то в товарищеском матче 2024 года.

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Балтика» — «Динамо». Присоединяйтесь!