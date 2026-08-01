«Динамо» Махачкала — «Локомотив»: Миро сравнял счет

Махачкалинское «Динамо» сравняло счет в матче 2-го тура чемпионата России с «Локомотивом» — 1:1.

Нападающий хозяев клуба Миро отличился на 57-й минуте после передачи полузащитника Никиты Глушкова. В этом эпизоде повреждение получил вратарь москвичей Антон Митрюшкин, которому потребовалась замена.

Игра проходит в Каспийске на «Анжи Арене». «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.