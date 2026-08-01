«Балтика» и московское «Динамо» назвали составы на матч 2-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Балтикой» и московским «Динамо» во 2-м туре чемпионата России сезона-2026/27.

Игра пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 20.45 по московскому времени.

«Балтика»: Латышонок, Варатынов, Гассама, Шнапцев, Андерсон, Бевеев, Мурид, Мендель, Титков, Максим Петров, Оффор.

Запасные: Кукушкин, Кирш, Муфи, Беликов, Рядно, Чивич, Шильцов, Илья Петров, Поспелов, Йенне, Никитин, Хиль.

«Динамо» Москва: Расулов, Скопинцев, Осипенко, Давид Рикардо, Зайдензаль, Бителло, Глебов, Фомин, Артур Гомес, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Кудравец, Маричаль, Касерес, Майсторович, Фернандес, Рубенс, Миранчук, Маринкин, Окишор, Бабаев, Сергеев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Ключевые события встречи «Балтика» — «Динамо» Москва будут доступны в матч-центре на нашем сайте.