Источник: у «Динамо» и «Ростова» нет договоренности по Глебову
«Динамо» и «Ростов» на данный момент не достигли договоренности по переходу полузащитника желто-синих Данила Глебова, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, клубы не смогли согласовать сумму трансфера. «Динамо» было готово заплатить 7 миллионов евро с рассрочкой выплаты на год (первый платеж — 3,5 миллиона евро, второй — спустя год), затем был вариант 5+2 (первоначальный платеж 5 миллионов). Оба варианта не устроили «Ростов».
В этом сезоне 25-летний Глебов провел 23 матча за ростовчан во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Он выступает за «Ростов» с 2019 года.
Источник: РБ Спорт
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