Хачатурянц заявил, что выступает за возвращение полиграфа

Бывший президент РПЛ и глава судейского комитета Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном вхождении одного из представителей клубов РПЛ в ЭСК.

— Как вы смотрите на то, чтобы в состав ЭСК входил один из представителей клубов РПЛ, был там наблюдателем?

— ЭСК всегда объясняла и мотивировала свои решения. Это часть ее работы. Я думаю, что в этом и есть залог успеха. Плюс я все-таки настаивал бы на возвращении полиграфа, на более тщательных проверках. То есть, если бы я вернулся, вновь ввел бы все эти правила, по которым при мне работал судейский комитет.

С 2019 по 2022 год Хачатурянц возглавлял судейский комитет. А с 2021 по 2022 год (включая статус и. о.) находился на посту президента РПЛ.

Дарик Агаларов