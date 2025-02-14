Хачатурянц — о возвращении в судейский комитет: «Есть ряд условий, которые я выдвинул. Пока они не выполнены»

Бывший президент РПЛ и глава судейского комитета Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в судейский комитет.

— Осенью появилась информация, что вы близки к возвращению в судейский комитет. Как можете прокомментировать эту информацию?

— Нет, друзья, я пока не рассматриваю это.

— Вообще возвращение в российский футбол?

— Нет, я имею в виду судейский корпус. Есть ряд условий, которые я выдвинул, пока они не выполнены. Но я не могу быть безразличным к этой истории. Это очень много для меня значит.

С 2019 по 2022 год Хачатурянц возглавлял судейский комитет. А с 2021 по 2022 год (включая статус и. о.) находился на посту президента РПЛ.

Дарик Агаларов