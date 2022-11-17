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Источник: трансфер Сычевого в «Краснодар» маловероятен из-за суммы отступных за футболиста

Иван Шитик
Корреспондент
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Переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Краснодар» маловероятен, утверждает «РБ Спорт».

Краснодарский клуб отпугивает новая сумма отступных в размере 100 миллионов рублей. Плюс селекционный отдел клуба смущает то, что Сычевой еще не провел полноценного сезона в РПЛ.

В текущем сезоне 26-летний Сычевой сыграл 17 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

9 ноября форвард продлил контракт с оренбуржцами до конца декабря 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/transfer-sy-chevogo-v-krasnodar-maloveroyaten-iz-za-novoj-summy-otstupny-h-futbolista/
ФК Краснодар
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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