Источник: трансфер Сычевого в «Краснодар» маловероятен из-за суммы отступных за футболиста

Переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Краснодар» маловероятен, утверждает «РБ Спорт».

Краснодарский клуб отпугивает новая сумма отступных в размере 100 миллионов рублей. Плюс селекционный отдел клуба смущает то, что Сычевой еще не провел полноценного сезона в РПЛ.

В текущем сезоне 26-летний Сычевой сыграл 17 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал две результативные передачи.

9 ноября форвард продлил контракт с оренбуржцами до конца декабря 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 500 тысяч евро.