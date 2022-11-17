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Сегодня, 16:44

Агент защитника «Динамо» Дасы заявил, что игрок не планирует покидать московский клуб

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный агент Боаз Горен заявил, что его клиент Эли Даса не планирует покидать московское «Динамо». Израильский защитник намерен продолжать карьеру в России.

«Эли очень счастлив в «Динамо». Не вижу причин, которые могли бы вынудить его уйти из клуба», — заявил Горен «РБ Спорт».

Придя в «Динамо», 29-летний израильский защитник сразу стал основным футболистом команды. В нынешнем сезоне Эли Даса провел 11 матчей в составе «Динамо» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее он выступал в составе голландского «Витесса».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-dasy-podtverdil-chto-igrok-ostanetsya-v-dinamo/
Эли Даса
ФК Динамо (Москва)
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