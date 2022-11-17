Агент защитника «Динамо» Дасы заявил, что игрок не планирует покидать московский клуб

Футбольный агент Боаз Горен заявил, что его клиент Эли Даса не планирует покидать московское «Динамо». Израильский защитник намерен продолжать карьеру в России.

«Эли очень счастлив в «Динамо». Не вижу причин, которые могли бы вынудить его уйти из клуба», — заявил Горен «РБ Спорт».

Придя в «Динамо», 29-летний израильский защитник сразу стал основным футболистом команды. В нынешнем сезоне Эли Даса провел 11 матчей в составе «Динамо» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее он выступал в составе голландского «Витесса».