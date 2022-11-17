Палата РФС отказала в удовлетворении требований Лунева к «Зениту» по выплате задолженностей

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров отказала в удовлетворении требований вратаря Андрея Лунева к «Зениту», сообщает официальный сайт РФС.

Это решение было принято на очередном заседании, которое состоялось в четверг, 17 ноября.

Лунев требовал от «Зенита» выплатить ему отпускные и премиальные в размере 50 миллионов рублей, которые ему так и не выплатили после ухода из клуба на правах свободного агента.

Лунев покинул «Зенит» в июле 2021 года по истечении срока контракта с клубом, после чего перешел в немецкий «Байер». В сезоне-2022/23 россиянин принял участие в матче леверкузенской команды против «Аугсбурга» (1:2) в рамках 2-го тура чемпионата Германии.