17 августа, 17:33

Источник: Станкович останется в «Спартаке» как минимум до матча с «Рубином»

Сергей Ярошенко
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович останется в клубе как минимум до матча 6-го тура РПЛ против «Рубина», сообщает Sport24.

По информации источника, вопрос ухода серба с поста после игры с «Зенитом» (2:2) не поднимался.

После пяти туров красно-белые занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 5 очками.

Источник: Sport24
Деян Станкович
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • blue-white!

    Неужели Валере?!

    18.08.2025

  • ALEX1984

    Не . Он в Тушино , однозначно . Пришло время пилить бабло на тренерских откатах . Традиция пищевика !

    18.08.2025

  • ALEX1984

    Дебилам , вроде тебя , которые думают , что сраный срамтак кому-то интересен .

    18.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Казань надо брать

    18.08.2025

  • Если Спартак победит Рубин, Станкович доиграет до конца сезона.

    18.08.2025

  • alex-ls

    на Балтику равняться?

    18.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Скажу больше - Станкович останется до зимы - МИНИМУМ. Не надо быть источником. У вас Зенит умирает, тренер сборной - загибается в московском Ростове, а вы все про Спартак...:stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    18.08.2025

  • Serge Pol

    Его увольняют одни продажные журналюги.Никто в Лукойле об этом не заикался и не обсуждал.Кому выгодна эта волна хейта?Догадайтесь сами...

    17.08.2025

  • oleg ves

    спрашивается: Зачем убирали Слишковича - вот он с самым дешевым составом РПЛ показывает качественную игру и выше Спартака в таблице

    17.08.2025

  • hattabych

    На болоте видать источник то расположен. Тухлые новости для СЭ источает.

    17.08.2025

  • spartsmen

    у станковича осталось 47 ч. 24м. 37 с.

    17.08.2025

  • rac135

    Инсайдер Иван Капов уверен, что Семак останется до матча с Динамо Махачкала

    17.08.2025

  • maksim90

    Кандидат известен- это хорват, фамилию не помню.

    17.08.2025

  • sars882

    причем тут Зенит? равняетесь на них?

    17.08.2025

  • Игорь Сергеев

    И зачем? Что это изменит? Лучше ищите нормального тренера, а не дешёвых головешек по бразилиям.

    17.08.2025

  • clyushnikoff

    он останется до зимы, сейчас некого вместо него ставить, а там какой будет результат

    17.08.2025

  • Jean4

    Лишь продляют агонию.

    17.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    Отставание от кого то не изменяет основного - команда "Спартак" Москва находится в турнирной таблице РПЛ в зоне вылета.

    17.08.2025

  • alex-ls

    отставание от Зенита одно очко

    17.08.2025

  • spar001

    а на замену кто?

    17.08.2025

  • andy1962

    оттягивание конца))) а по существу..он......зм.

    17.08.2025

  • sargon

    можно обоссать этого источника?

    17.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    С подачи "источника" тренерская агония в отдельном клубе продолжится Команда при этом "успешно" достигла зоны вылета.

    17.08.2025

    • Слишкович назвал заслуженной победу «Оренбурга» над «Акроном»

    Гол Кабутова принес «Рубину» победу над «Ростовом»
