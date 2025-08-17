Источник: Станкович останется в «Спартаке» как минимум до матча с «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович останется в клубе как минимум до матча 6-го тура РПЛ против «Рубина», сообщает Sport24.

По информации источника, вопрос ухода серба с поста после игры с «Зенитом» (2:2) не поднимался.

После пяти туров красно-белые занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 5 очками.