Гол Кабутова принес «Рубину» победу над «Ростовом»

«Рубин» на своем поле победил «Ростов» в матче 5-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 52-й минуте забил Дмитрий Кабутов.

«Рубин» (10 очков) поднялся на второе место в РПЛ. «Ростов» (3) остается 14-м в турнирной таблице.

В следующем туре казанцы дома примут «Спартак», а ростовчане на выезде сыграют с «Локомотивом». Оба матча пройдут 23 августа.