17 августа, 17:39

Гол Кабутова принес «Рубину» победу над «Ростовом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Рубин» переиграл «Ростов» в 5-м туре РПЛ.
Фото ФК «Рубин»

«Рубин» на своем поле победил «Ростов» в матче 5-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 52-й минуте забил Дмитрий Кабутов.

«Рубин» (10 очков) поднялся на второе место в РПЛ. «Ростов» (3) остается 14-м в турнирной таблице.

В следующем туре казанцы дома примут «Спартак», а ростовчане на выезде сыграют с «Локомотивом». Оба матча пройдут 23 августа.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
17 августа, 15:45. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:0
Ростов

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
  • Вадим Антропов

    Клоун! Страницы не хватит, если я начну перечислять: Кто кому, и по сколько раз "жопу подставлял" за 55 Чемпионатов СССР и России... В песочницу тебе , сынку!

    18.08.2025

  • totocutugno

    Посмотрим

    17.08.2025

  • КС

    плюсосбор на всех ветках))) а если бы победил Ростов ты бы ему пел дифирамбы :rofl::rofl::rofl:

    17.08.2025

  • Генри

    Зря они в конце сезона так "пошутили" с футбольной кармой, раздвинув булки перед зенитом)) Теперь будет прилетать до конца сезона, а началось с пролёта в финале КУбка (к которому они "усердно готовились и берегли силы"))

    17.08.2025

  • Генри

    А ростов нашёл своего тренера!))

    17.08.2025

  • Генри

    Почему? Сейчас у Ростова очень забавный тренер!)) Фактурный, с бородой!

    17.08.2025

  • Генри

    Ростов угробило, что жопу зениту подставили в конце сезона)) Спортсмена в себе Нельзя убивать! А это лишь футбольная карма!

    17.08.2025

  • nikvp

    Игра была тягомотная. Рубин выглядел понадежнее. Это и сыграло решающую роль.

    17.08.2025

  • Генри

    Вы правы! Симпатизировал Ростову в прошлом сезоне, пока не Отдали игру зениту за тур до конца. Многие тогда сказали - футбольная карма их накажет! Сперва пролетели с Кубком России в финале, остальное продолжается и будет продолжаться - Умерла!

    17.08.2025

  • Vladislav M

    Еще до начала сезона я сказал, что Ростов главный кандидат на выход и пока так все есть. Тренера нет, игры нет, мысли нет, да и забивать некому стало. Кто раньше забивал теперь за другие клубы это делают. С приходом нового губернатора команда стала никому не нужна. Поэтому к сожалению только ФНЛ. Печально, но факт.

    17.08.2025

  • germany1980

    Вперёд РУБИН

    17.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Рахимов крепкий тренер середняк... не чемпион. кризисный менеджер... средняя фигура. Рубину с ним повезло. сейчас когда РПЛ в игноре на международном уровне такие тренера на вес золота...

    17.08.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Рубин Рахимова - крепаая команда середняк без особых амбиций... с Зенитом- ничья , вполне заслуженная да и вр/д ли смогли бы больше... с Ростовов? ну так команда с дона уже сама так то при смерти.. 1-0 норм. зачем еще прибивать.. со Спартааом? да , упрется... и даже скорее всего выиграет.. если первой забьет и судьи не прибьют... скорее ничья но с перспективой победы Рубина

    17.08.2025

  • Alex N

    "Багаж " Карпина закончился давно... Просто Ростов сплавляют...

    17.08.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Из за бпла скоро ростов домашние матчи будет играть в казани.....инфа 100 процентов.....

    17.08.2025

  • ngil

    Слабая игра Рубина, и это с мертвым Ростовом. Со Спартаком ничего не светит.

    17.08.2025

  • Вадим Антропов

    Мразота московская угробила Ростов! Растащили полкоманды, и Алаева судить надо за календарь: Из 20 последних матчей Ростов ажЪ 14 ! провёл на выезде. ХВАТИТ ЭТО ТЕРПЕТЬ!

    17.08.2025

  • Реалист-правдоруб

    Судя по календарю, скоро Ростов опустится на последнее место.

    17.08.2025

  • chimega

    В прошлом, когда хотели поговорить о Ростове - центральной фигурой был Карпин, как правило. А сейчас и сказать нечего.

    17.08.2025

  • Mikhail

    Они не мертвые. Только при смерти.

    17.08.2025

  • Chukcha53

    Обе команды бей-беги, понравился местный комментатор: "удар по ногам, но нет нарушения не было"

    17.08.2025

  • инок

    Ростову - поставьте такого тренера который будет иметь авторитет среди игроков и он заставит их собраться..

    17.08.2025

  • Mikhail

    Кажется, Рахимов нашел свою команду. А команда играть стала лучше. С победой, Казань!

    17.08.2025

  • Олег Каноков

    Я всегда болею за ЦСКА,а братских поддерживаю.)

    17.08.2025

  • Mikhail

    Похоже, Ростов играет на багаже Карпина. Никакого прогресса.

    17.08.2025

  • Lars Berger

    "Рубин" - молодцы. "Сельмаш" - не молодцы.

    17.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    за кого будешь болеть , за Динамо или ЦСКА ? Вроде оба клуба поддерживаешь

    17.08.2025

  • Lars Berger

    "Рубин" - с заслуженной рабочей победой. О "Сельмаше" не буду ничего говорить. О мёртвых плохо не говорят...

    17.08.2025

  • инок

    Рубин с победой со счетом 1:0, Ростову надо менять Альбу..

    17.08.2025

  • Олег Каноков

    Что-то ростовчане совсем скисли,хоть и Рубин тоже не блистал.Казань с победой.

    17.08.2025

  • Alex N

    "Багаж" Карпина закончился, совсем.. Ростов не команда, а сборище футболеров... Главное, менять ситуацию никто не собирается.. Значит и это кому то надо, чем хуже , тем лучше..?

    17.08.2025

  • GeoMaS

    Рахимов опытнее, конкретнее, эмоциональнее, доходчивее для игроков чем Альба. Таков и Рубин был против Ростова.

    17.08.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Ростов в пердив спускают . Так понимаю я . Давно не вылетали . 20 лет как в пердиве не были

    17.08.2025

  • sb1006

    По моментам и счёт. Всё справедливо. С победой !

    17.08.2025

  • baruv

    Ну ведь неплохо получалось у ростовчан в первые полтайма, как в лучшие времена. Но, а воз и ныне там. Домашний Рубин, конечно, не подарок, но тоже не в лучшей форме. Может и нужна свежая струя Ростову. В виде кого - решать руководству...

    17.08.2025

  • TomCat

    Ожидалось.

    17.08.2025

    Старший сын Овечкина вывел Фомина перед матчем «Динамо» — ЦСКА
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

