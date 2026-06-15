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15 июня, 18:35

Черчесов: «Хотелось бы увидеть сборную России на ЧМ-2026. Лучшие годы наших молодых проходят»

Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» высказался об отсутствии сборной России на чемпионате мира-2026.

«Мы хотели бы увидеть и сборную России. Но как она выступила бы — невозможно дать точный ответ. Константин Иванович Бесков говорил, что все познается в сравнении. Только на фоне сильных соперников можно понять настоящий уровень команды. Последние годы мы не играем с топовыми сборными, наши футболисты не получают такого опыта регулярно. Поэтому все разговоры о том, что было бы на чемпионате мира, остаются предположениями. Журналисты любят рассуждать об этом, да и футболисты иной раз высказываются. Но как человек, который играл на чемпионате мира, как тренер, работавший на домашнем турнире, понимаю, о чем идет речь. Иногда с улыбкой читаю все эти прогнозы.

Это не значит, что наши игроки не способны конкурировать. У нас много молодых, хороших, перспективных футболистов. Но время идет, лучшие годы проходят. Хотелось бы, чтобы талантливые ребята развивались через матчи высокого уровня, встречались с сильными соперниками. Только так мы поймем, что можем. Не теоретически — практически.

При этом важно, что сборная играет. Были матчи с Буркина-Фасо, Тринидадом и Тобаго, Египтом. Ребята выходят на поле под флагом страны, слушают гимн. Это тоже имеет значение. Когда откроются дороги в европейский футбол, появится возможность сравнить уровень по-настоящему», — сказал Черчесов «СЭ».

Чемпионат мира по&nbsp;футболу 2026: о&nbsp;новом формате&nbsp;ЧМ и&nbsp;ожиданиях от&nbsp;турнира&nbsp;&mdash; колонка Станислава Черчесова.«Чемпионом станут Нидерланды. С интересом буду следить за Узбекистаном». Колонка Черчесова

УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от соревнований под своей эгидой на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.

Из-за отстранения сборная России не участвует в ЧМ-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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