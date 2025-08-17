Слишкович назвал заслуженной победу «Оренбурга» над «Акроном»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвел итоги матча против «Акрона» (2:1) в 5-м туре РПЛ.

«Матч тяжелый, конечно. Не вспомню легких игр, в РПЛ таких нет. Любая команда может обыграть любую. Это всегда иногда зависит от момента или одного игрока. Очень рад, что мои ребята верили до конца, играли, как мы договорились. Никому никогда не было просто обыграть «Акрон». Это очень хорошая команда с очень хорошим тренером. Думаю, наша победа заслуженная», — сказал Слишкович в эфире «Матч Премьер».

«Акрон» потерпел первое поражение в этом сезоне и с 6 очками сохраняет восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 5 баллов и вышел на 12-ю позицию, опередив «Спартак» (5).