Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:21

Источник: «Спартак» предложил 6 миллионов евро за защитника «Фенербахче» Остерволде

«Спартак» предложил 6 миллионов евро за защитника «Фенербахче» Остерволде
Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джейден Остерволде.
Фото Global Look Press

«Спартак» сделал «Фенербахче» предложение по защитнику Джейдену Остерволде, сообщает AS Marca.

По информации источника, красно-белые предложили за 22-летнего голландца 6 миллионов евро. Кроме того, на него претендуют ЦСКА, «Краснодар», «Торино» и «Нант».

Остерволде выступает за «Фенербахче» с января этого года. Он провел за команду 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее защитник играл за «Парму» и «Твенте».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро. Его контракт с турецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

Футбол
ФК Краснодар
ФК Нант
ФК Спартак (Москва)
ФК Торино
ФК Фенербахче
ФК ЦСКА (Москва)
1
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Красно-белый валидол: «Спартак» сыграл красиво, но ненадежно. Рабинер — о победе над «Оренбургом»
Один из лучших легионеров КХЛ решил покинуть «Авангард». Омский клуб ждут смутные времена
Тело пропавшей 16-летней девушки нашли в лесу в Красноярском крае
Сбивший девушку в Москве водитель Maserati рассказал об отказавших тормозах
Командующий «Ленинградским полком» погиб в зоне спецоперации
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Дьяков — о «Локомотиве»: «Разве может команда, претендующая на золото, так в обороне играть?!»
Непомнящий указал причину неудачи ЦСКА в матче с «Уралом»
Дьяков: «Сейчас ЦСКА не претендент на чемпионство»
«РБ Спорт»: Пиняев может заменить Малкома в «Зените»
Дьяков: «Четыре миллиона за Дуарте — деньги на ветер»
Дьяков: «Смолов — бомбардир, а не распасовщик!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самые дорогие продажи клубов РПЛ: топ 10 в истории чемпионата России

Роша не заинтересован в переходе из ЦСКА во «Фламенго»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости