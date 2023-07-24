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Сегодня, 20:42

Роша не заинтересован в переходе из ЦСКА во «Фламенго»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша не перейдет во «Фламенго», сообщает журналист Карен Саркисян.

По информации источника, Информация GOAL о том, что Роша заинтересован в переходе во «Фламенго», не соответствует действительности.

О возможном переходе игрока в бразильскую команду ранее сообщали ряд источников. 21 июня агент игрока встретился с исполнительным директором бразильского клуба Бруно Шпинделем.

Ранее футболист в соцсетях выложил фото в футболке бразильского клуба.

Виллиан Роша перешел в ЦСКА в сентябре 2022 года.

В прошедшем сезоне 28-летний бразилец провел за армейцев 22 матча в РПЛ, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость игрока — 7 миллионов евро.

Источник: https://t.me/TheArmyDiaries/6606
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ФК Фламенго
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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