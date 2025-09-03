Источник: «Спартак» подпишет защитников Джику из «Фенербахче» и Ву из «Ренна»

«Спартак» планирует подписать двух центральных защитников до закрытия летнего трансферного окна, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, в московский клуб перейдут Александер Джику из «Фенербахче» и Кристофер Ву из «Ренна».

31-летний Джику выступает за «Фенербахче» с 2023 года. Он провел за турецкий клуб 75 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6,5 миллиона евро.

23-летний Ву перешел в «Ренн» из «Ланса» в 2022 году. На его счету 2 забитых мяча и 1 голевая передача в 60 матчах за команду во всех турнирах. Его стоимость оценивается в 6 миллионов евро.