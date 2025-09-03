«Локомотив» приглашает на осенний отбор в свою академию

Просмотр пройдет 6 сентября 2025 года на «Сапсан Арене». В отборе могут принять участие мальчики 2016-2018 годов рождения и девочки 2011-2019 годов рождения.

Они получат уникальную возможность стать частью одной из лучших академий России по количеству воспитанников, выступающих в элитных дивизионах европейских лиг.

Образовательная программа академии включает в себя тренировки несколько раз в неделю, постоянную игровую практику, работу с отделом индивидуальной подготовки спортсменов, а также различные курсы, разработанные ментально-когнитивным отделом Департамента развития молодежного футбола ФК «Локомотив».

Фото ФК «Локомотив»

Расписание отбора:

2018 мальчики — 9:45-11:15

2017 мальчики — 11:15-12:40

2016 мальчики — 12:45-14:15

2017-2019 девочки — 10:00-11:00

2015-2016 девочки — 11:00-12:00

2011-2014 девочки — 12:00-13:00

Отправить заявку на просмотр можно на соответствующей странице на сайте ФК «Локомотив».