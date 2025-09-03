Директор ЦСКА Шипов: «У нас плюс около 60 миллионов евро в балансе за 10 лет. К нам близко никто не подходит»

Исполнительный директор ЦСКА Савва Шипов заявил, что клуб опережает другие команды РПЛ по прибыли с трансферов.

«Например, если взять 10 лет, у ЦСКА плюс около 60 миллионов евро в трансферном балансе. Если посмотреть другие топ-6 клубов, вы увидите разницу. Мы единственные в таком плюсе, и к нам близко никто не подходит.», — цитирует Шипова ТАСС.

После 7 туров ЦСКА с 15 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В 8-м туре команда Фабио Челестини на выезде сыграет с «Ростовом». Матч пройдет 14 сентября.

Также армейцы после 3 матчей с 7 очками лидируют в группе D Пути РПЛ FONBET Кубка России.