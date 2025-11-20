Футбол
Сегодня, 22:55

Источник: Солари может вернуться в «Ривер Плейт»

Алина Савинова

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари открыт для возвращения в Аргентину, сообщает RedGol со ссылкой на журналиста Эрнана Кастильо.

По информации источника, в трансфере 24-летнего игрока заинтересован «Ривер Плейт», за который Солари выступал до перехода в московскую команду. Отмечается, что футболист не против вернуться в аргентинский клуб в 2026 году, чтобы получить больше игрового времени и быть ближе к семье.

«Ривер Плейт» внимательно следит за контрактной ситуацией Солари и не исключает возможности его возвращения при благоприятных финансовых условиях.

Солари играет за «Спартак» с февраля 2025 года. Он провел 36 матчей за красно-белых во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 7 результативных передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2029-го.

Футбол
РПЛ
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
Пабло Солари
