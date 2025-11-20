Губерниев предложил кандидатов на пост тренера «Спартака»: «Шалимов, Юран, Карпин свободен, в конце концов»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» предложил кандидатуры на пост главного тренера «Спартака».

«Должны назначить российского тренера. У нас есть: Шалимов, Юран, Карпин свободен, в конце концов. Но если Романов сумеет закрепиться, я буду счастлив. Отзывы о нем хорошие. Если удержит эту шапку Мономаха и, так сказать, взойдет Романов на трон, то может у «Спартака» все быть хорошо», — сказал Губерниев «СЭ».

11 ноября московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним Деяном Станковичем по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Вадим Романов.

В 16-м туре РПЛ «Спартак» на «Лукойл-Арене» сыграет против ЦСКА. Встреча пройдет 22 ноября и начнется в 16.45 по московскому времени.

Красно-белые с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.