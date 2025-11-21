Футбол
Сегодня, 09:00

Игрок «Сочи» Васильев о результатах в РПЛ: «Это частично связано с тем, что команда прошла не очень хорошие сборы»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент

Полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Игоря Осинькина.

— Какие первые впечатления от совместной работы с Игорем Осинькиным? Чувствуешь, что сейчас попрет?

— Да, такое ощущение есть. Осинькин классный тренер, в тактическом плане многое меняется, индивидуально готовимся к каждому сопернику. Самые хорошие впечатления от совместной работы с новым тренером. Очки пошли, но хочется большего.
Я думаю, что это частично связано с тем, что команда прошла не очень хорошие сборы. Меня на них не было, но видно, что физически нам тяжело, не так сильно нагружали в межсезонье. Надеюсь, что во время зимней паузы наберем оптимальные кондиции, — сказал Васильев «СЭ».

Дмитрий Васильев.«Батраков и Кисляк играют в топ-клубах? Зато у «Зенита» шесть чемпионств». Интервью Васильева

Осинькин возглавил «Сочи» 1 сентября. Команда после 15-го тура занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ и набрал восемь очков.

ФК Сочи
Игорь Осинькин
  lvb

    Ну нифига се... Васильев будущий тренер "Зенита", замена для "вечного Семака"? Лет скажем через 20 наверняка) Ишь как в "физухе" волокет. А чего в аренду-то отправили ? Талант жеж)

    21.11.2025

