Игрок «Сочи» Васильев о результатах в РПЛ: «Это частично связано с тем, что команда прошла не очень хорошие сборы»

Полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Игоря Осинькина.

— Какие первые впечатления от совместной работы с Игорем Осинькиным? Чувствуешь, что сейчас попрет?

— Да, такое ощущение есть. Осинькин классный тренер, в тактическом плане многое меняется, индивидуально готовимся к каждому сопернику. Самые хорошие впечатления от совместной работы с новым тренером. Очки пошли, но хочется большего.

Я думаю, что это частично связано с тем, что команда прошла не очень хорошие сборы. Меня на них не было, но видно, что физически нам тяжело, не так сильно нагружали в межсезонье. Надеюсь, что во время зимней паузы наберем оптимальные кондиции, — сказал Васильев «СЭ».

Осинькин возглавил «Сочи» 1 сентября. Команда после 15-го тура занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ и набрал восемь очков.