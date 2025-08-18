Источник: «Сочи» ведет переговоры о переходе защитника тель-авивского «Маккаби» Стоича

«Сочи» заинтересован в переходе защитника «Маккаби» из Тель-Авива Неманьи Стоича, сообщает Sport5.co.il.

Стороны ведут активные переговоры. Контракт 27-летнего серба действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,7 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 Стоич провел 46 матчей, забил 6 голов и сделал 1 результативный пас.