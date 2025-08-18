«Пари НН» и махачкалинское «Динамо» объявили составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Пари НН» и махачкалинского «Динамо» на матч 5-го тура РПЛ.

«Пари НН»: Медведев, Шнапцев, Фаринья, Александров, Карич, Олусегун, Ивлев, Тичич, Кастильо, Боселли, Сефас.

«Динамо»: Магомедов, Пальцев, Шумахов, Табидзе, Аззи, Глушков, Мрезиг, Сундуков, Хоссейннеджад, Агаларов, Эль-Мубарик.

Игра пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске и начнется в 20.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Динамо» Махачкала.