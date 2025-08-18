Кержаков — о готовности возглавить «Ростов»: «Мне бы очень хотелось работать в РПЛ»

Российский тренер Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Ростова».

— Действительно ли в вас заинтересован «Ростов»?

— У «Ростова» есть сейчас тренер. Как можно о чем-то говорить, когда у команды есть тренер?

— Если будет возможность, готовы возглавить «Ростов»?

— Мне, конечно, очень хотелось бы работать в РПЛ. «Ростов» — симпатичная команда с хорошим подбором футболистов. С некоторыми из них я уже работал.

Как сообщает Bobsoccer, Кержаков может сменить на посту главного тренера «Ростова» Джонатана Альбу. В донском клубе недовольны результатами команды на старте чемпионата. «Ростов» после пяти туров занимает 14-е место в РПЛ.

Последним местом работы Кержакова был «Кайрат», в котором специалист трудился с мая по сентябрь 2024 года.

Ранее россиянин работал в «Томи», «Пари НН», кипрской «Кармиотиссе» и сербском «Спартаке».