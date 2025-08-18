Футбол
18 августа, 19:49

Кержаков — о готовности возглавить «Ростов»: «Мне бы очень хотелось работать в РПЛ»

Александр Абустин
корреспондент

Российский тренер Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Ростова».

— Действительно ли в вас заинтересован «Ростов»?

— У «Ростова» есть сейчас тренер. Как можно о чем-то говорить, когда у команды есть тренер?

— Если будет возможность, готовы возглавить «Ростов»?

— Мне, конечно, очень хотелось бы работать в РПЛ. «Ростов» — симпатичная команда с хорошим подбором футболистов. С некоторыми из них я уже работал.

Как сообщает Bobsoccer, Кержаков может сменить на посту главного тренера «Ростова» Джонатана Альбу. В донском клубе недовольны результатами команды на старте чемпионата. «Ростов» после пяти туров занимает 14-е место в РПЛ.

Последним местом работы Кержакова был «Кайрат», в котором специалист трудился с мая по сентябрь 2024 года.

Ранее россиянин работал в «Томи», «Пари НН», кипрской «Кармиотиссе» и сербском «Спартаке».

Александр Кержаков
РПЛ
ФК Ростов
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
  • RSMsouth

    Керж чисто добить Ростов , так как хорошой нап - не есть хороший тренер

    21.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А ежели всё-таки Царь...

    19.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Мало нам физруков тут будто

    19.08.2025

  • hovawart645

    ...на кержа пасть не раскрывай, ты никто рядом с ним... Я хамил? Или это культурная беседа интеллигентных людей?!)) Всё, тоже в сад вслед за крассом и остальными вашими сектантами.

    19.08.2025

  • _моро

    трепло вонючее слилось, ты первый нахамил, урод и еще как девочка захныкал)

    19.08.2025

  • hovawart645

    Ты, быдло, мне нахамило, а мне тебе по сути отвечать? Да ты совсем без мозгов. Сам погугли, культурный питерец)

    19.08.2025

  • _моро

    свое завали, перхоть. про твою написать, дебил великовозрастный? родился на донбассе, так что свалил оттуда и не защищаешь родину свою, пизд@бол? ты по сути ответь, трепло всезнающее, как керж поливал грязью родину?

    19.08.2025

  • hovawart645

    Я родился на Донбассе. И видел сам, что было там в августе 2014. Так что ротик прикрой, диванный мачо. Про маму свою я тоже писал, повторяться не буду.

    19.08.2025

  • _моро

    почему он дерьмо? как он полил грязью родину? ты хаваешь соловьева и прочую херь? ты истинная "народная" перхоть без собственного мнения?

    19.08.2025

  • hovawart645

    Да? Я не умаляю его заслуг, как футболиста, забивного напа. Но как человек он дерьмо! Полное. Надеялся построить карьеру в Европе и полил грязью свою Родину. А сейчас обломался - и хочет обратно, бабло грести. Если такой правильный, почему не возмущался гибелью людей в Иловайске, детей в Зугресе в 2014? Нет уж, пусть и дальше по третьим лигам Кипра мыкается.

    19.08.2025

  • Михаил 888

    Ростову такой тренер не нужен ,ни опыта ни авторитета

    19.08.2025

  • _моро

    на кержа пасть не раскрывай, ты никто рядом с ним

    19.08.2025

  • Иванова Кира

    Карпы это хорошо, но алени лучше.)) И вообще я за Личку, безналичка это ничто, только кэш, только нал)) Мы круче всех, даже самолёт президента заправляем на Аляске, баксами из чемодана, давая заправщику щедрые чаевые))

    19.08.2025

  • Дочка Б. Охты

    Правильно папа, Сашку в Ленинградец, мало он ещё селёдки ел и воды из Охты пил, чтобы на Дону тренировать.

    19.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Отличный вариант. Но Аленичев лучше.

    19.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Не дай Бог!

    19.08.2025

  • spartsmen

    Да что Ростов - Динамо уже интересуется безработными тренерами...

    19.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Игнашевич уже показал, как надо вылетать из рпл. Вот пусть теперь доказывает свое мастерство там, куда вылетел. Как Балтика летит сейчас, и как она мучилась при Игнашевиче.

    19.08.2025

  • Sergey Mikhaylov

    сиди на месте

    18.08.2025

  • Деп Б.Охта

    — Мне, конечно, очень хотелось бы работать в РПЛ. =================================================== Саша, ты не удивишся, тому, что и мне хотелось бы поработать министром транспорта. Хотя, больше, чем ротой не командовал. Но, желание то есть!!! ============================= Кержаков работал главным в четырёх клубах. И ни в одном не провёл полный сезон. Почему? Если руководству клубов РПЛ не нужен заранее временный тренер, то Кержа нужно вывести из списка претендентов. Поработал бы в пердиве или во второй (как Юран) стабильно на одном месте пару лет. Показал бы там результат. Тогда можно было бы увидеть каков ты тренер.

    18.08.2025

  • *ТочныйСчетМатчей*

    18.08.2025

  • lvb

    Если Кержика возьмут в "Ростов", то это будет позор и кринж. Пусть сначала покается за трусливое бегство из России, в 2022 году, причем покается публично, в СМИ, Думаю что ростовские из-за этого могут не подписать "4 Б")

    18.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Ооооо!!! Очередной Валера пожаловал.:rofl:

    18.08.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Человек в 7м не попадал, чему он может он может научить?

    18.08.2025

  • АНТОН БОГДАНОВ

    ташуев еще не тренировал ростов соблюдай очередь кержаков:rofl::rofl::rofl:

    18.08.2025

  • Саша

    Кержаков слишком круглый. Он Ростову не подойдет. Ростову нужен гигант тренерской мысли. Где-то под 2 метра ростом и с большой головой.

    18.08.2025

  • Степочкин

    При всем уважении к Кержакову, я бы на месте Ростова про Игнашевича подумал, если уж про не очень опытных тренеров.

    18.08.2025

  • hovawart645

    Не хрен этому релоканту у нас делать! Вон, пусть в процветающем саду тренирует. Ползут назад, подонки.

    18.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    И зачем в Ростове-на-Дону нужен этот троебьющий тренерский недоучка.

    18.08.2025

  • ViktorDiktor®

    Релокант нарисовался:point_right:ни в коем случае никакой работы... сиди, где сидел, дружище:point_left:

    18.08.2025

  • Tiphaine Owen

    • Источник: «Сочи» ведет переговоры о переходе защитника тель-авивского «Маккаби» Стоича

    Агент Алвеса: «Великолепный прием, оказанный нам в России, с первого дня был необходим для быстрой адаптации в ЦСКА»
