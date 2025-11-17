Футбол
17 ноября, 23:54

Источник: Сандро Шварц может вернуться в «Динамо»

Алина Савинова
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» рассматривает вариант с возвращением немецкого специалиста Сандро Шварца в московский клуб, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Ролан Гусев.

По информации «СЭ», кандидатами на должность главного тренера «Динамо» также являются Сергей Игнашевич, Станислав Черчесов и Нури Шахин.

Шварц возглавлял «Динамо» с 2020 по 2022 год. Последним местом работы 47-летнего немца был «Ред Буллз», который он покинул в октябре после двух сезонов в клубе.

После 15 туров «Динамо» с 17 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция

Источник: https://t.me/karpinside/37532
