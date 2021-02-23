Источник: «Ростов» расторгнет контракт с Еременко

Полузащитник Роман Еременко в ближайшее время покинет «Ростов», утверждает комментатор Нобель Арустамян в Telegram-канале. Стороны расторгнут контракт по согласию сторон.

Действующее соглашение Еременко рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провел 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 передачу во всех турнирах.

21 февраля финский хавбек был капитаном команды в игре 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Ахмата», провел на поле 39 минут и был заменен до перерыва.