Источник: «Ростов» расторгнет контракт с Еременко
00:21
Полузащитник Роман Еременко в ближайшее время покинет «Ростов», утверждает комментатор Нобель Арустамян в Telegram-канале. Стороны расторгнут контракт по согласию сторон.
Действующее соглашение Еременко рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провел 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 передачу во всех турнирах.
21 февраля финский хавбек был капитаном команды в игре 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Ахмата», провел на поле 39 минут и был заменен до перерыва.
Дополнительная информация:
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 20-й тур
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю