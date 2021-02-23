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Источник: «Ростов» расторгнет контракт с Еременко

00:21
Роман Еременко (справа). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Роман Еременко (справа). Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Полузащитник Роман Еременко в ближайшее время покинет «Ростов», утверждает комментатор Нобель Арустамян в Telegram-канале. Стороны расторгнут контракт по согласию сторон.

Действующее соглашение Еременко рассчитано до 2023 года. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек провел 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 передачу во всех турнирах.

21 февраля финский хавбек был капитаном команды в игре 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Ахмата», провел на поле 39 минут и был заменен до перерыва.

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/317

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