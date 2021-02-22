Онопко рассказал, что в тренерском штабе ЦСКА не было разногласий

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал свой уход из московского клуба.

«У нас все было нормально. Были споры и дискуссии, но это нормальные вещи. Главный тренер спрашивал у помощников мнение по тому или иному вопросу, тут могли появиться какие-то обсуждения. Но по составу и всему другому решения принимает главный тренер. Конкретных разногласий, чтобы доходило до оскорблений и драк не было.

Возможно, у Овчинникова в душе и были какие-то амбиции быть главным, но ни в раздевалке, ни на тренерской скамейке он этого не показывал», — сказал Онопко в эфире «Матч Премьер».

В конце декабря Онопко и Сергей Овчинников покинули ЦСКА, со специалистами не стали продлевать контракты.