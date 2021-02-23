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Быстров прокомментировал инцидент с Дзюбой, связанный с пропажей кошелька

09:58
Владимир Быстров и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Быстров и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров 23 февраля в интервью журналисту Василию Конову прокомментировал скандальную ситуацию, связанную с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

В 2009 году, когда оба футболиста выступали за «Спартак», Дзюба якобы похитил у Быстрова кошелек, где находилось 15 тысяч рублей.

«Как вы заметили, я никогда на комментировал данную ситуацию. У Дзюбы сейчас своя жизнь, у него дети, у меня дети. О некоторых вещах, которые были в молодости, я не считаю нужным сейчас говорить. Смысл поднимать и ворошить то, что было давно, каждый может в чем-то ошибаться, каждый может что-то сделать не так. Видимо, еще рано об этом говорить», — заявил Быстров.

После данного скандала Дзюба был отправлен в аренду в «Томь» и подвергся критике со стороны болельщиков «Спартака».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/1ELBecOxX4g

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