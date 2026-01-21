«Динамо» должно получить 1 миллион евро за переход Шиманьски из «Фенербахче» в «Ренн»

По данным «СЭ», «Динамо» положено 10 процентов от суммы продажи Себастьяна Шиманьски из «Фенербахче» в «Ренн».

В среду, 21 января, инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 27-летний поляк переходит из турецкого клуба во французский за 10,5 миллионов евро. Таким образом, москвичи должны получить 1,05 миллиона евро.

Шиманьски выступал за «Динамо» с июля 2019 года, в июле 2022 года он перешел в «Фейеноорд» на правах аренды до конца сезона-2022/23, а в июле 2023 года полузащитника купил «Фенербахче».

В сезоне-2025/26 Шиманьски провел 26 матчей за «Фенербахче» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего поляка в 12 миллионов евро.