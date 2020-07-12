РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: пять игроков «Уфы» не приехали на матч с «Локомотивом» из-за коронавируса

17:06
Теги:

Несколько игроков «Уфы» не смогли приехать на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» из-за коронавируса, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По сведениям источника, вирус был выявлен как минимум у пятерых футболистов команды — Йонуца Неделчару, Вячеслава Кротова, Алексея Никитина, Бояна Йокича и Дмитрия Сысуева.

Также в заявке отсутствует вратарь Алексей Чернов, однако неизвестно, был ли и у него выявлен коронавирус.

Ранее в «Уфе» опровергли информацию о проблемах с коронавирусом у трех футболистов.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
16
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир