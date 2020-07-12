Источник: пять игроков «Уфы» не приехали на матч с «Локомотивом» из-за коронавируса
17:06
Несколько игроков «Уфы» не смогли приехать на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» из-за коронавируса, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По сведениям источника, вирус был выявлен как минимум у пятерых футболистов команды — Йонуца Неделчару, Вячеслава Кротова, Алексея Никитина, Бояна Йокича и Дмитрия Сысуева.
Также в заявке отсутствует вратарь Алексей Чернов, однако неизвестно, был ли и у него выявлен коронавирус.
Ранее в «Уфе» опровергли информацию о проблемах с коронавирусом у трех футболистов.
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