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В «Уфе» опровергли информацию о проблемах с коронавирусом у трех футболистов

14:12
Ростислав Мурзагулов. Фото rb7.ru.
Ростислав Мурзагулов. Фото rb7.ru.
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Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что у трех футболистов клуба заподозрили коронавирус. О проблемах с ковидом в башкирском клубе сообщил РБК.

— По состоянию на позавчера у нас нет никакого коронавируса в команде, — заявил он «СЭ». — Все нормально, к «Локомотиву» команда готова. Есть мелкие травмы, но это из-за плотности графика после длительного перерыва в сезоне. А от коронавируса нас Бог пока миловал.

Сегодня «Уфа» в Москве сыграет против «Локомотива». (Севастиан Терлецкий)

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