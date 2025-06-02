Источник: «Порту» не будет пытаться осуществить трансфер Сперцяна

«Порту» не будет предпринимать попыток приобрести полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает O Jogo.

Как отмечает источник, португальский клуб сосредоточился на кандидатурах Габриэля Вейги из «Аль-Ахли» и Ричарда Риоса из «Палмейраса».

Ранее агент 24-летнего футболиста Пауло Барбоза рассказал «СЭ», что в Сперцяне заинтересован английский «Лидс», а в Португалии игроком на данный момент не интересуются.

В минувшем сезоне Сперцян забил 11 голов и сделал 7 результативных передач в 28 матчах РПЛ и вместе с «Краснодаром» стал чемпионом России.