Источник: «Зенит» готов заплатить 30 миллионов евро за трансфер Жедсона Фернандеша

«Зенит» намерен сделать «Бешикташу» предложение в размере около 30 миллионов евро за переход полузащитника Жедсона Фернандеша, сообщает журналист Серджан Дикме.

Зимой к игроку проявлял интерес «Спартак». По информации СМИ, красно-белые предлагали за португальца 25 миллионов евро, однако «Бешикташ» не стал отпускать футболиста посреди сезона.

Фернандеш выступает за турецкий клуб с июля 2022 года. В минувшем сезоне 26-летний хавбек забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи в 49 матчах за команду во всех турнирах.

«Зенит» завоевал серебряные медали по итогам чемпионата России-2024/25.