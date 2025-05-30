Агент Барбоза заявил об отсутствии интереса португальских клубов к Сперцяну

Агент Пауло Барбоза в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе португальского топ-клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Ранее об этом сообщил Legalbet.

«Известно, что к Эдуарду есть интерес из Англии, а именно «Лидса». Он, конечно, востребованный игрок. Но в Португалии им на данный момент не интересуются. И я не стал бы исключать, что он продолжит выступление в «Краснодаре», ведь клуб хочет сохранить лидеров», — сказал Барбоза «СЭ».

Сперцян — капитан «Краснодара», который впервые стал чемпионом России. На счету 24-летнего хавбека 28 матчей в прошлом сезоне РПЛ, в которых он забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.