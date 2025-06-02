Кисляк: «Какой я MVP сезона? Перестаньте»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк в разговоре с «СЭ» объяснил свой прогресс в этом сезоне.

«Какой я MVP сезона? Перестаньте. Могу сказать только: «сюда, блин». Не могу сказать, почему этот сезон для меня получился прорывным. Марко в меня очень сильно поверил», — сказал Кисляк «СЭ».

В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел 35 матчей в составе ЦСКА во всех турнирах, где сумел отличиться 4 голами и 1 результативной передачей.