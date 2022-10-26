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Сегодня, 16:43

Источник: на руководство «Химок» могут возбудить уголовное дело за задержку по выплате зарплаты

Иван Шитик
Корреспондент
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Игроки «Химок».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На руководство ФК «Химки» могут возбудить уголовное дело. В отношении клуба назначена проверка, информирует Telegram-канал Baza

Следователи заинтересовались подмосковным футбольным клубом после новостей о невыплате зарплаты.

Ранее появилась информация, что в «Химках» сотрудники и футболисты не получали денег больше трех месяцев, а невыплата зарплаты в России карается статьей 145.1 УК РФ.

Следователи ужен начали проверку в клубе. В ближайшее время там могут пройти следственные действия. По итогам проверки пока не установленные лица из руководства «Химок» могут стать фигурантами уголовного дела.

Безвыигрышная серия «Химок» после увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера достигла 14 матчей во всех турнирах. «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 9 очков.

Скандал с&nbsp;участием &laquo;Химок&raquo; и&nbsp;Ксении Собчак (справа). «Малахольной девице на пятом десятке пора и честь знать». Российский клуб изгоняет бесов и обличает Собчак

Источник: https://t.me/bazabazon/14126

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
ФК Химки
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 11
Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Квинси Промес

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

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