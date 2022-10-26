Баженов оценил нового спортивного директора «Спартака»: «Эшуорт — профессионал своего дела»
Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал «СЭ» о своих впечатлениях от спортивного директора красно-белых Пола Эшуорта.
«Пол Эшуорт — профессионал своего дела. Человек с ногами, руками и головой. Писали, что он русофоб? Первый раз об этом слышу. Можно писать о чем угодно. Это смешные комментарии. Не хочу эту хрень даже комментировать», — сказал Баженов «СЭ».
52-летний англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в конце сентября. Ранее он работал в «Астане», «Ростове» и «Брайтоне».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
Новости