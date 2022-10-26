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Сегодня, 16:25

Баженов оценил нового спортивного директора «Спартака»: «Эшуорт — профессионал своего дела»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал «СЭ» о своих впечатлениях от спортивного директора красно-белых Пола Эшуорта.

«Пол Эшуорт — профессионал своего дела. Человек с ногами, руками и головой. Писали, что он русофоб? Первый раз об этом слышу. Можно писать о чем угодно. Это смешные комментарии. Не хочу эту хрень даже комментировать», — сказал Баженов «СЭ».

52-летний англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в конце сентября. Ранее он работал в «Астане», «Ростове» и «Брайтоне».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Никита Баженов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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