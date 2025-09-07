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Мусаев созвонился с Челестини после конфликта в матче ЦСКА — «Краснодар»

Руслан Минаев
Мурад Мусаев и Фабио Челестини перед матчем ЦСКА — «Краснодар» (1:1) 31 августа 2025 года.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев созвонился с возглавляющим ЦСКА Фабио Челестини, утверждает «Чемпионат». Поводом стали эмоциональные высказывания тренера «быков» после матча 7-го тура РПЛ в Москве, который завершился вничью — 1:1.

Главный тренер &laquo;Краснодара&raquo; Мурад Мусаев (слева) обращается к&nbsp;главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини.«Все игроки и тренеры ЦСКА хлопали Кордобе. Возможно, в Швейцарии так себя ведут, но не в России». Огонь от Мусаева и Челестини

Сообщается, что тренеры хорошо поговорили, уладили все разногласия и назвали произошедшее эмоциями, конфликта между ними и нет.

Журналист и колумнист «СЭ» Илья Казаков добавил, что, по его информации, Мусаев попросил телефон Челестини уже на следующий день после матча.

Мусаев подтвердил «СЭ», что звонил Челестини и конфликт исчерпан

На пресс-конференции после игры 31 августа Мусаев заявил, что тренерский штаб и игроки ЦСКА аплодировали нападающему «Краснодара» Джону Кордобе, когда тот покидал поле после удаления. Челестини ответил, что не аплодировал.

«Краснодар» набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 15 очками располагается на второй строчке.

Источник: Чемпионат
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Мурад Мусаев
Фабио Челестини
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
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Динамо Мх

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П
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Маркиньос

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И К Ж
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Рубин

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