Мусаев созвонился с Челестини после конфликта в матче ЦСКА — «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев созвонился с возглавляющим ЦСКА Фабио Челестини, утверждает «Чемпионат». Поводом стали эмоциональные высказывания тренера «быков» после матча 7-го тура РПЛ в Москве, который завершился вничью — 1:1.

Сообщается, что тренеры хорошо поговорили, уладили все разногласия и назвали произошедшее эмоциями, конфликта между ними и нет.

Журналист и колумнист «СЭ» Илья Казаков добавил, что, по его информации, Мусаев попросил телефон Челестини уже на следующий день после матча.

Мусаев подтвердил «СЭ», что звонил Челестини и конфликт исчерпан

На пресс-конференции после игры 31 августа Мусаев заявил, что тренерский штаб и игроки ЦСКА аплодировали нападающему «Краснодара» Джону Кордобе, когда тот покидал поле после удаления. Челестини ответил, что не аплодировал.

«Краснодар» набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 15 очками располагается на второй строчке.