Источник: в «Фенербахче» передумали продавать защитника Джику в «Спартак»

Защитник «Фенербахче» Александер Джику не переходит в «Спартак», сообщает Sports Digitale.

По информации источника, данное решение было принято президентом турецкого клуба Али Кочем. Отмечается, что Коч мог именить свое мнение из-за увольнения тренера Жозе Моуринью, который говорил что футболиста можно отпустить.

Ранее сообщалось, что трансфер 31-летнего ганца оказался под угрозой срыва, так как «Фенербахче» не отправлял российскому клубу документы для перехода. При этом защитник уже прошел медосмотр в Москве и был готов подписать контракт.

Джику выступает за «Фенербахче» с 2023 года. Он провел за турецкий клуб 75 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6,5 миллиона евро.